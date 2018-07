Washington (SID) - Die Indiana Pacers haben mit einem Auswärtssieg ihren zweiten Matchball im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA genutzt und das Ticket für das Duell mit Meister Miami Heat gelöst. Das im Osten topgesetzte Team um Allstar Paul George gewann bei den Washington Wizards mit 93:80 und entschied die Serie "best of seven" mit 4:2 für sich.

David West erzielte 29 Punkte für die Pacers, die im vierten Viertel noch einmal kurz zittern mussten, als Washington einen 16-Punkte-Rückstand aufholte. Für Washington erzielte der polnische Center Marcin Gortat 19 Punkte.

Ebenfalls ins Conference-Finale zogen im Westen die Oklahoma City Thunder ein. Dank Superstar Kevin Durant, der 39 Punkte erzielte und 16 Rebounds verbuchte, gewann das Team von Trainer Scott Brooks bei den Los Angeles Clippers mit 104:98 und entschied die Serie "best of seven" mit 4:2 für sich. Jetzt warten die San Antonio Spurs, die Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks ausgeschaltet hatten, auf Oklahoma City.