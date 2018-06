Peking (AFP) Bei anti-chinesischen Protesten in dieser Woche in Vietnam sind nach Angaben aus Peking mindestens zwei Chinesen getötet und mehr als hundert weitere verletzt worden. Die genaue Opferzahl müsse noch ermittelt werden, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Freitag. Sie äußerte sich im Namen der Regierung "zutiefst besorgt" über die Gewalt. Peking werde seine Proteste gegen die Ausschreitungen über alle verfügbaren Kanäle fortsetzen.

