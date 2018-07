Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat einen Hilferuf von Serbien und Bosnien wegen der schweren Überschwemmungen in den beiden Staaten erhalten. Deutschland und weitere EU-Staaten sagten den beiden Balkanländern umgehend Unterstützung zu, wie ein Sprecher der EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Serbien nahm demnach das Angebot Deutschlands und Bulgariens an, Hochleistungspumpen, Rettungsmotorboote und Expertenteams zu schicken.

