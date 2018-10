Berlin (AFP) Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) hat der Außenpolitik der EU in der Ukraine-Krise ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Bild"-Zeitung warf Schmidt der EU vor, sich zu sehr in die Weltpolitik einzumischen, obwohl die meisten Kommissare kaum etwas davon verstünden. Das jüngste Beispiel sei der Versuch der EU-Kommission, die Ukraine anzugliedern - und dann auch noch das "außerhalb Europas" liegende Georgien an sich zu ziehen. "Das ist Größenwahnsinn, wir haben dort nichts zu suchen", sagte Schmidt.

