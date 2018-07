Berlin (AFP) Trotz eines Schulterschlusses von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Ukraine-Konflikt rückt die CSU nicht von ihrer Kritik an Steinmeiers Krisendiplomatie ab. CSU-Chef Horst Seehofer bestritt am Freitag in München gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dem CSU-Spitzenkandidaten Markus Ferber telefonisch seinen Unmut deutlich gemacht zu haben. Ferber wiederum sagte, er lasse sich nicht verbiegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.