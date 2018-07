Hanoi (dpa) - Nach den schweren anti-chinesischen Krawallen in Vietnam hat Regierungschef Nguyen Tan Dung seine Landsleute per SMS zur Zurückhaltung aufgerufen.

Sie sollten sich nicht zu "extremen Taten hinreißen lassen, die die Interessen und den Ruf des Landes verletzten", hieß es in dem am Donnerstagabend geschickten Text an alle Mobiltelefonbesitzer. Aus Wut über eine chinesische Ölplattform in einem auch von Vietnam beanspruchten Gebiet im Südchinesischen Meer hatten Demonstranten hunderte chinesische und auch taiwanesische Fabriken angegriffen. Ein Chinese kam ums Leben. Die Außenminister beider Länder telefonierten erstmals, um die Lage zu entspannen.