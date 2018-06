Sarajevo (AFP) Bei den schweren Überschwemmungen in Bosnien und Serbien sind nach Behördenangaben vom Freitag in den vergangenen zwei Tagen insgesamt mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Wegen der Unwetter sandten Bosnien und das ebenfalls betroffene Nachbarland Serbien einen Hilferuf an die Europäische Union. Deutschland und weitere EU-Staaten sagten den beiden Balkanländern umgehend Unterstützung zu.

