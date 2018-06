Washington (AFP) Im Übernahmepoker um den französischen Konzern Alstom werfen die US-Arbeitgeber der Regierung in Paris protektionistisches Verhalten vor. Sean Heather, Führungsmitglied der US-Handelskammer, sagte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, ein am Vortag veröffentlichtes Dekret, das dem Staat ein Mitspracherecht bei ausländischen Investitionen in Frankreich gibt, sei "eine Mischung aus Industriepolitik und Protektionismus". Frankreich schade auf diese Weise seiner Wettbewerbsfähigkeit.

