Wiesbaden (AFP) Die Tarifverhandlungen in vielen großen Branchen Deutschlands sind in den vergangenen Monaten mit einem deutlichen Plus abgeschlossen worden. Bei den meisten Tarifabschlüssen seit Herbst 2013 wurde eine Lohn- oder Gehaltserhöhung von mindestens drei Prozent ausgehandelt, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit setze sich die schon seit Mitte 2011 zu beobachtende Entwicklung fort. Gleichzeitig würden die Verdienstunterschiede zwischen Ost und West weiter abgebaut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.