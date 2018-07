Darmstadt (dpa) - Arminia Bielefeld hat sich eine sehr gute Ausgangsposition für den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga verschafft. Die Ostwestfalen gewannen am Abend das Relegations-Hinspiel beim Drittliga-Dritten Darmstadt 98 mit 3:1. Das Rückspiel findet am Montag in Bielefeld statt.

