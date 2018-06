Berlin (dpa) - Cup-Verteidiger FC Bayern München tritt im DFB-Pokalfinale am Samstag im Berliner Olympiastadion gegen Borussia Dortmund ohne Bastian Schweinsteiger und Mario Mandzukic an. Dies bestätigte Trainer Pep Guardiola am Freitag bei der gemeinsamen Pk der Finalisten.

"Er ist verletzt. Bastian hat Probleme mit dem Knie. Dass Mandzukic nicht dabei ist, ist meine Entscheidung", sagte der spanische Coach über die beiden Profis, die die Reise in die Hauptstadt am Donnerstag nicht mit angetreten hatten. Schweinsteiger laboriert seit dem letzten Punktspiel gegen Stuttgart an Problemen mit der Patellasehne im linken Knie.