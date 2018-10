Berlin (dpa) - Borussia Dortmund kann im Endspiel um den DFB-Pokal am Samstag (20 Uhr) in Berlin gegen den FC Bayern München mit Robert Lewandowski planen.

"Es ist alles gut. Ich kann spielen", sagte der Torjäger bei der Ankunft der Mannschaft am Freitag auf dem Berliner Flughafen. Der Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga hatte am Donnerstag das Training der Dortmunder wegen Wadenproblemen vorzeitig abgebrochen und damit Zweifel an seiner Einsatzfähigkeit genährt.