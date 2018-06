Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen leiht seinen polnischen Nationalspieler Arkadiusz Milik an den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam aus. Dies gab der Werksklub auf seiner Homepage bekannt. Der 20 Jahre alte Stürmer, der noch bis zum 30. Juni 2018 bei Bayer unter Vertrag steht, wechselt zunächst für ein Jahr zu Ajax, das sich in der abgelaufenen Saison seinen 33. Meistertitel sicherte. Die Niederländer erhalten zudem eine Kaufoption.

Milik war in der vergangenen Bundesliga-Saison an den FC Augsburg ausgeliehen und hatte dort in 18 Einsätzen zwei Tore erzielt. Im Januar 2013 war er für eine Ablöse von 2,6 Millionen Euro von Gornik Zabrze an den Rhein gewechselt.