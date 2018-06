Ein Demonstrant im Fußball-Trikot am 15. Mai 2014 in São Paulo © Reuters/Nacho Doce

Vier Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft gab es in Brasilien am Donnerstag landesweite Proteste gegen die Verschwendung öffentlicher Gelder. In mehreren WM-Austragungsorten gingen die Menschen auf die Straße.

In São Paulo, wo am 12. Juni das Eröffnungsspiel ausgetragen wird, kam es dabei zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Protestierenden demolierten Geschäfte und Banken und zündeten Müll auf den Straßen an. Die Polizisten setzten daraufhin Wasserwerfer und Tränengas ein. Im WM-Austragungsort Recife war es während eines dreitägigen Streiks der Polizei zu Plünderungen gekommen. Nach Beendigung des Streiks scheint sich die Lage jedoch zu entspannen.

Verschiedene soziale Organisationen hatten zu den landesweiten Massenprotesten aufgerufen. Sie wollen auf den Widerspruch zwischen Milliardenausgaben für die WM und maroder Infrastruktur und Sozialsysteme aufmerksam machen. Streikende Lehrer forderten bessere Arbeitsbedingungen, Obdachlosenverbände demonstrierten für bezahlbaren Wohnraum. "Schulen und Hospitäler nach FIFA-Standard" war als Forderung auf zahlreichen Plakaten zu lesen. 8,7 Milliarden Euro werden laut der brasilianischen Regierung für die WM ausgegeben. Rund 84 Prozent davon stammen aus öffentlichen Mitteln.

Die brasilianische Regierung sieht keinen Zusammenhang zwischen den Protesten und der Fußballweltmeisterschaft. Laut Präsidialamtsminister Gilberto Carvalho nutzten die Demonstranten lediglich die Gelegenheit "um Forderungen zu präsentieren, die legitim sind, aber wenig mit der WM zu tun haben". Die Regierung erschrecke dies nicht. "Was uns besorgt, ist, wenn antidemokratische Methoden, wenn Gewalt angewendet wird, sei es aufseiten der Polizei oder aufseiten der Demonstranten", sagte Carvalho.