London (AFP) Die Dreharbeiten für den von Fans sehnlichst erwarteten siebten Teil der "Star Wars"-Saga haben begonnen. Die Firma von Regisseur J.J. Abrams twitterte am Freitag ein Foto von einer Film-Klappe mit dem Hashtag "#dayone" (Tag eins). Eine leichte Sandschicht auf der Klappe deutete eine Reverenz an den ersten "Star Wars"-Film von 1977 an, in dem der junge Held Luke Skywalker auf dem Wüstenplaneten Tatooine lebt.

