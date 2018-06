Neu Delhi (AFP) Nach dem triumphalen Sieg der hindu-nationalistischen Partei BJP bei den Parlamentswahlen in Indien hat ihr Spitzenkandidat Narendra Modi dem Land "gute Tage" prophezeit. "Indien hat gewonnen", schrieb Modi am Freitag auf Twitter, dem Kurzbotschaftendienst im Internet. "Gute Tage werden kommen." Danach machte er sich nach eigenen Angaben auf den Weg zu seiner Mutter in seinen Heimatstaat Gujarat, um sich ihren Segen zu holen.

