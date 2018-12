Berlin (dpa) - Bei seinem USA-Besuch in der kommenden Woche will Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit den Amerikanern über Datenschutz und IT-Sicherheit reden. Der Ressortchef wird von Montag bis Mittwoch zu Gesprächen in Washington sein, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin sagte. Geplant sind unter anderem Treffen mit US-Heimatschutzminister Jeh Charles Johnson und dem amerikanischen Justizminister Eric Holder, ebenso mit dem Berater von US-Präsident Barack Obama, John Podesta, und US-Geheimdienstdirektor James Clapper.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.