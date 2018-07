Rom (AFP) Das italienische Regierungskabinett um Ministerpräsident Matteo Renzi hat am Freitag grünes Licht für den Verkauf eines ersten Teils der italienischen Post gegeben. Im Rahmen eines groß angelegten Privatisierungsprogramms soll die Veräußerung von 40 Prozent der Poste Italiane rund zwölf Milliarden Euro in die Staatskassen spülen. Insgesamt könnte der Verkauf von Anteilen an dem Post-Konzern rund vier Milliarden Euro einbringen.

