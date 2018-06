Nairobi (AFP) In der kenianischen Hauptstadt Nairobi haben sich am Freitag zwei Explosionen ereignet. Vier Menschen seien getötet und mehrere weitere verletzt worden, teilten Behördenvertreter mit. Die Ursache der Explosionen war zunächst unklar, Kenia wurde in jüngster Zeit immer wieder von blutigen Anschlägen erschüttert, für die zumeist islamistische Gruppen verantwortlich gemacht wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.