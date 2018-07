Havanna (AFP) Die kolumbianischen Rebellenorganisationen FARC und ELN haben eine einseitige Waffenruhe während der Präsidentschaftswahl Ende des Monats angekündigt. Die Waffenruhe trete am 20. Mai in Kraft und ende am 28. Mai, sagte FARC-Vertreter Pablo Catatumbo am Freitag in der kubanischen Hauptstadt Havanna, wo die Friedensgespräche zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung in eine neue Runde gingen. Auch die ELN will die Waffenruhe einhalten. Es ist das erste Mal, dass sich die Organisation einer Waffenruhe der FARC anschließen will.

