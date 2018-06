Kiew (dpa) - Die Vereinten Nationen haben in einem neuen Bericht zur krisengeschüttelten Ukraine eine "alarmierende Verschlechterung" der Menschenrechtslage besonders im Osten des Landes kritisiert.

Vor allem gut organisierte und schwer bewaffnete Gegner der Regierung in Kiew seien in Gewaltexzesse wie Morde, Folter, Entführungen und Misshandlungen verwickelt, teilte UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay mit. Auch Journalisten würden Opfer von Übergriffen. Dutzende seien bedroht und zeitweise entführt oder festgehalten worden, heißt es in dem in Kiew vorgestellten Bericht.

Besorgt zeigte sich die 34-köpfige Expertenkommission zudem wegen der Lage der Krimtataren auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim, die im März von Russland annektiert worden war. Die Minderheit beklagt Repressionen durch die neuen russischen Machthaber. Die Krimtataren, die an diesen Sonntag (18. Mai) an den 70. Jahrestag der Deportation durch Sowjetdiktatur Josef Stalin erinnern wollen, sehen sich zunehmend Druck von Behörden ausgesetzt.

Nach dem international als völkerrechtswidrig kritisierten Anschluss der Krim an Russland hätten bisher mehr als 7200 Menschen die Halbinsel verlassen - vor allem Krimtataren, heißt es in dem Bericht. Die Krimtataren waren erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990ern wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.

Russland wies den 36-seitigen Bericht als "nicht objektiv" zurück. Er sei politisch gefärbt und lasse die für die UN übliche Neutralität vermissen, kritisierte der Sprecher des russischen Außenministeriums, Alexander Lukaschewitsch. Allerdings listet das Papier auch Versäumnisse ukrainischer Behörden auf und fordert die Regierung in Kiew zur Einhaltung internationaler Standards auf.

UN-Bericht zur Menschenrechtslage in Ukraine

Außenministerium