Berlin (dpa) - Linke und Grüne im Bundestag haben sich auf einen Antrag für einen Untersuchungsausschuss zur Kinderpornografie-Affäre um den Ex-SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy geeinigt. Nach dpa-Informationen setzen sie auf drei Frageblöcke: Unter anderem geht es um die Frage, warum es so lange dauerte, bis das Bundeskriminalamt auf Edathy stieß. In der kommenden Woche wollen die Fraktionen die nötigen Unterschriften für die Einsetzung des Gremiums sammeln und die Entscheidung darüber Anfang Juni in den Bundestag einbringen.

