Washington (dpa) - In der US-Armee sind innerhalb von zwölf Monaten 1366 Fälle sexueller Belästigung gemeldet worden. Das geht aus einem Bericht hervor, den das US-Verteidigungsministerium in Washington vorstellte. Am häufigsten beschwerten sich Soldatinnen aus den unteren Besoldungsgruppen, oft wurden ranghöhere Männer aus derselben Einheit beschuldigt. Die Dunkelziffer liege vermutlich höher, heißt es. Sexuelle Übergriffe gibt es im US-Militär weit häufiger: Jüngst hatte das Pentagon von 5061 Fällen bis September 2013 berichtet - ein Anstieg um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

