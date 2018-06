Münster (dpa) - Die Deutsche Bahn muss aktiv an allen Bahnhöfen über Zugausfälle und Verspätungen informieren und kleinere Haltestellen entsprechend nachrüsten. Das hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster entschieden. Ein Hinweis auf eine Service-Hotline reiche nicht aus. Die Bahn kann dagegen noch vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen. Die Bahnhofsbetreiberin DB Station & Service hatte gegen eine Anordnung des Eisenbahnbundesamts geklagt und hat nun bereits in zweiter Instanz verloren.

