Berlin (SID) - Tischtennis-Nationalspielerin Irene Ivancan wechselt von Triple-Gewinner ttc berlin zum türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul. Die 30 Jahre alte EM-Zweite von 2011 unterschrieb am Bosporus nach eigenen Angaben einen Zweijahresvertrag mit Option.

Ivancan, die seit 2011 für Berlin aufschlug und zuletzt auch bei der Mannschafts-WM in die Box stieg, wird trotz ihres neuen Engagements beim Champions-League-Finalisten in der Türkei weiterhin im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf zur Trainingsgruppe von Bundestrainerin Jie Schöpp gehören.