Hannover (dpa) - Der Umbau von Europas größtem Reisekonzern Tui hat sich im traditionell schwachen Wintergeschäft ausgezahlt.

Nach der teuren Bilanzsanierung ein Jahr zuvor sank der auf die Aktionäre entfallende saisontypische Nettoverlust im zweiten Geschäftsquartal bis Ende März um 51 Prozent auf 122 Millionen Euro. Für das gesamte Winterhalbjahr reduzierte sich der Fehlbetrag um gut 40 Prozent auf 231 Millionen Euro.

Durch die jüngsten Kürzungen in der Konzernzentrale seien die dortigen Kosten um 30 Prozent gekappt worden, erklärte die Tui-Führung um Vorstandschef Friedrich Joussen. Im operativen Geschäft machten sich allerdings die späten Osterferien bemerkbar, die in diesem Jahr in den April fielen.