Washington (AFP) Die USA haben dem indischen Politiker Narendra Modi zu seinem Sieg bei der Parlamentswahl gratuliert und den Hindu-Nationalisten nach einem jahrelangen Einreiseverbot nach Washington eingeladen. US-Präsident Barack Obama sprach die Einladung am Freitag persönlich in einem Telefonat mit Modi aus, wie das Weiße Haus mitteilte. Obama kündigte demnach eine "enge Zusammenarbeit" mit dem voraussichtlichen neuen Premierminister an, um das "außerordentliche Versprechen der strategischen Partnerschaft zwischen den USA und Indien" einzulösen.

