Kiew (AFP) Die Vereinten Nationen haben eine "alarmierende Verschlechterung" der Menschenrechtslage in der Ostukraine kritisiert und dafür vor allem prorussische Separatisten verantwortlich gemacht. Ein am Freitag veröffentlichter Bericht spricht von "gezielten Tötungen, Folter, Schlägen, Entführungen, Einschüchterung und in einigen Fällen sexueller Belästigung". Die Verbrechen würden "zum Großteil" durch "gut organisierte und gut bewaffnete" Regierungsgegner verübt. Russland zeigte sich empört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.