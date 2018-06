New York (AFP) Nach dem schweren Grubenunglück in der Türkei hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon den Angehörigen der mehr als 280 Toten sein Beileid ausgesprochen. Ban sei "tief betrübt" über die Tragödie, teilte sein Sprecher am Donnerstag (Ortszeit) in New York mit. Er hoffe, dass die Ursache für das Unglück im westtürkischen Soma schnell herausgefunden werde und Maßnahmen getroffen würden, um derartige Katastrophen in Zukunft zu verhindern.

