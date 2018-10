Washington (AFP) Die USA haben einen Teil ihrer Sanktionen gegen Myanmar verlängert. US-Präsident Barack Obama lobte zwar die Fortschritte des südostasiatischen Landes auf dem Weg zur Demokratie, der Prozess stehe aber noch am Anfang. Mit den verbleibenden Sanktionen wolle Washington die Führung in Myanmar zu weiteren Reformen drängen und dafür sorgen, dass "der demokratische Übergang nachhaltig und unumkehrbar" sei. Die Regierung von Myanmar nahm die Ankündigung aus Washington am Freitag gelassen auf. Die begrenzten Sanktionen würden der Entwicklung des Landes nicht schaden, sagte Regierungssprecher Ye Htut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.