Miami (AFP) Mitarbeiter von Fastfood-Ketten wie McDonald's und Burger King haben in den USA für eine bessere Bezahlung und mehr Arbeitnehmerrechte protestiert. Mehrere Dutzend Angestellte traten am Donnerstag unter anderem in New York, Los Angeles, Chicago und Miami für mehrere Stunden in einen Streik, wie die Organisatoren des Protesttages mitteilten. Die Mitarbeiter fordern eine Verdopplung ihres Stundenlohns auf 15 Dollar (knapp elf Euro) und das Recht, sich in den Betrieben gewerkschaftlich zu organisieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.