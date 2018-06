Offenbach (dpa) - Heute ist es im Südosten stark bewölkt oder bedeckt und es regnet strichweise, im Berchtesgadener Land auch länger anhaltend. In den Hochlagen der Alpen fällt ab etwa 1300 m Schnee. Sonst ist es heiter, teils wolkig und es bleibt trocken.

Die Temperaturmaxima liegen bei starker Bewölkung im Südosten nur zwischen 9 und 14 Grad, sonst werden 15 bis 19 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach meldet. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Vor allem im ost- und süddeutschen Bergland treten starke, teils auch stürmische Böen auf.

In der Nacht zu Sonnabend fällt von der Lausitz bis zum Allgäu zeitweise Regen, der in den Staulagen von Erzgebirge und Alpen auch ergiebig sein kann. An den Alpen fällt oberhalb etwa 1200 m Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 2 Grad. Der Wind aus nördlichen Richtungen weht überwiegend schwach bis mäßig, nur im südöstlichen Bergland stark böig.