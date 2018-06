Belgrad (dpa) - Während in Deutschland langsam der Sommer naht, haben Unwetter in Ost- und Südosteuropa verheerende Überschwemmungen verursacht. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben. Am schlimmsten betroffen waren Regionen in Serbien, Bosnien-Herzegowina, Polen, Tschechien und der Slowakei. In Serbien brachten die Rettungsmannschaften Tausende Menschen vor den Fluten in Sicherheit. Westlich und südöstlich von Belgrad harren Tausende auf den Dächern ihrer Häuser aus. Strom und Wasserversorgung fielen aus.

