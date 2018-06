München (AFP) Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat sich in die Debatte um das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) eingeschaltet. Ein Abkommen könne nur dann "ethisch akzeptiert werden, wenn es auch den Armen und Schwachen Perspektiven eröffnet", schrieb Marx in einem am Samstag vorab veröffentlichten Beitrag für das Nachrichtenmagazin "Focus".

