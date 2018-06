Brüssel (AFP) Portugal muss nach Ansicht der EU-Kommission auch nach dem Ausstieg aus dem Rettungsprogramm der Europartner seinen Spar- und Reformkurs beibehalten. "Es gibt keinen Anlass zu Nachlässigkeit", erklärte der zuständige EU-Kommissar Siim Kallas am Samstagmorgen in Brüssel. Um die wirtschaftliche Erholung zu festigen und die noch immer "inakzeptabel hohe" Arbeitslosigkeit zu senken sei es entscheidend, die solide Haushaltspolitik und Reformen "in den kommenden Monaten und Jahren fortzusetzen".

