Hamburg (SID) - Der oberste Ausbilder des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Frank Wormuth, hat Kritik an Bayern Münchens Startrainer Pep Guardiola geübt. Der Spanier habe seinem Team beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Real Madrid keine Alternativen aufgezeigt, im Gegensatz zu Real-Trainer Carlo Ancelotti. "Wenn man so will, hatte Ancelotti einen Plan B, Guardiola nicht", sagte der Leiter der Fußball-Lehrerausbildung der Hennes-Weisweiler-Akademie des DFB in einem Interview des Nachrichtenmagazins Focus.

Während Real Madrid flexibel auf den Spielverlauf reagierte, habe Guardiola an seiner Idee von viel Ballbesitz und ständiger Ballzirkulation festgehalten: "Vielleicht hätte Guardiola sich genauso wie Real zurückziehen und den geplanten Fehlpass spielen sollen. Nach dem Motto: Hier, Real. Nehmt mal den Ball und macht mal was damit! Die hätten bestimmt blöd geschaut. So waren die Bayern verdutzt."

Für die Entwicklung des Fußballs in Deutschland aber sei er zuversichtlich, sagte Wormuth zu Focus: "Denken Sie an die 'Rumpelfüßler'-Diskussion zurück. Seitdem hat sich so viel wie bei keiner anderer Nation auf der Welt verändert."

Im Leistungsfußball gebe es nun Nachwuchs-Akademien, der DFB habe Talentstützpunkte aufgebaut. "Mit großem Erfolg. Im letzten Jahr hieß der Champions-League-Sieger Bayern München und bei der Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft gute Chancen auf den Titel", sagte Wormuth.