Berlin (dpa) - Tausende Anhänger der DFB-Pokalfinalisten haben in den Stunden vor dem Anpfiff des Endspiels in Berlin eine friedliche Party gefeiert. Es gab keine nennenswerten Zwischenfälle. Am Breitscheidplatz in der City West versammelten sich etwa 3000 Fans von Borussia Dortmund, während sich rund 2000 Anhänger des FC Bayern München auf das Hofbräuhaus am Alexanderplatz, den Boxhagenerplatz im Stadtteil Friedrichshain und das Brauhaus Spandau verteilten. Das Spiel im ausverkauften Olympiastadion wird um 20 Uhr angepfiffen.

