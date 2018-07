Neu Delhi (AFP) Nach seinem Triumph bei der Parlamentswahl in Indien ist der Hindu-Nationalist Narendra Modi am Samstag begeistert von seinen Anhängern in Neu Delhi empfangen worden. Schon am Flughafen durchbrachen Fans des künftigen Premierministers die Polizeiabsperrung und bestürmten die Wagenkolonne. "Modi ist unser Löwe! Er wird für jeden Inder arbeiten", rief ein Ladenbesitzer, als der Wahlsieger vorbeifuhr.

