Havanna/Bogotá (dpa) - Neun Tage vor der Präsidentenwahl in Kolumbien haben die Regierung und die marxistische Guerillaorganisation Farc einen weiteren Erfolg in ihren Friedensgesprächen erzielt.

Beide Seiten verständigten sich auf neue Strategien im Kampf gegen den Drogenanbau und -handel in dem Andenstaat, wie es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung in der kubanischen Hauptstadt Havanna hieß.

"Niemals ist man so weit gekommen auf dem Weg zur Beendigung unseres Krieges", sagte Staatschef Juan Manuel Santos in einer TV-Ansprache. Die Friedensverhandlungen bekämen hiermit einen neuen Impuls, der zum Ende des Konfliktes führen werde. Kolumbien könne mit der Umsetzung der vereinbarten Strategie ein kokainfreies Land werden.

Die Regierung von Präsident Santos und die Farc-Rebellen haben seit Oktober 2012 bereits in zwei von fünf Punkten der vereinbarten Friedensagenda einen Kompromiss erzielt. Santos stellt sich am 25. Mai zur Wiederwahl.

Kurz zuvor hatten die Farc und die ebenfalls linksgerichtete Guerillagruppe ELN eine einseitige Waffenruhe während der Wahlperiode verkündet. Santos will in einer zweiten Amtszeit einen Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen abschließen. Sein konservativer Widersacher Óscar Zuluaga lehnt die Friedensgespräche ab.

Text und Video Ansprache Santos, Span.