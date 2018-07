Dhaka (dpa) – Die Zahl der Toten beim Fährunglück in Bangladesch ist auf 40 gestiegen. In der Nacht sei es den Rettungskräften gelungen, das vor zwei Tagen gesunkene Schiff "MV Miraz" aus dem Wasser zu bergen, teilten die Behörden mit.

Die Leichen wurden den Angehörigen übergeben. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist weiterhin unklar. Die Suche gehe weiter, sagte Saiful Hasan Badal, Verwaltungschef des Distrikts Munshiganj. Genaue Angaben zur Zahl der Passagiere fehlen.

Die Fähre war am Donnerstag, vermutlich überfüllt mit rund 200 Menschen an Bord, in dem Hunderte Meter breiten Fluss Meghna gekentert und gesunken.