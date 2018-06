Simferopol (AFP) Die Krim-Tataren haben eine Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag ihrer Zwangsumsiedlung unter dem Sowjetführer Josef Stalin kurzfristig abgesagt. Die traditionelle Tatarenversammlung (Medschlis) verbreitete am Samstag eine Erklärung, laut der am Sonntag keine "Massenveranstaltungen" im Zentrum der Gebietshauptstadt der Krim, Simferopol, stattfinden sollen. Die Tataren sollten sich stattdessen in ihren religiösen Zentren oder bei kleineren Veranstaltungen am Bahnhof oder im Stadtpark versammeln.

