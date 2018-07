Warschau (AFP) Der Korrespondent der polnischen Tageszeitung "Gazeta Wyborcza" in Russland ist am Samstag auf der Krim festgenommen und nach sechs Stunden wieder freigelassen worden. Wie die Zeitung berichtete, erfolgte die Festnahme ihres Korrespondenten Waclaw Radziwinowicz gegen Mittag in einem Restaurant der Krim-Gebietshauptstadt Simferopol im Beisein eines ukrainischen Journalisten und einer Tatarin.

