Washington (AFP) In den USA ist ein dritter Fall des gefährlichen Coronavirus MERS aufgetreten. Die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) teilte am Samstag mit, der Patient sei in engem Kontakt mit dem ersten Fall gewesen - einem Ende April aus Saudi-Arabien in die USA zurückgekehrten Mann. Dieser wurde inzwischen wieder aus dem Krankenhaus im Bundesstaat Indiana entlassen und gilt nach Angaben der Gesundheitsbehörden als vollständig genesen.

