Washington (AFP) Die US-Regierung hat den Doppelanschlag in Kenias Hauptstadt Nairobi scharf verurteilt. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Caitlin Hayden, sprach am Freitag von "verachtenswerten" und "feigen" Angriffen auf unschuldige Zivilisten. Die US-Regierung stünde, wie schon seit einem halben Jahrhundert, an der Seite ihrer "kenianischen Freunde und Partner", die "mit Mut und Entschlossenheit" gegen derartige Widrigkeiten ankämpften.

