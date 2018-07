Belgrad (AFP) Bei den verheerenden Überschwemmungen in Serbien und Bosnien sind mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Die Lage entlang des Flusses Save, der durch Nord-Bosnien und West-Serbien fließt, blieb am Sonntag kritisch. Zehntausende Menschen in beiden Ländern mussten ihre Häuser verlassen, 100.000 Haushalte waren ohne Strom. Auch aus Polen wurde ein Toter gemeldet, in Kroatien galten zwei Menschen als vermisst.

