Brasília (AFP) Die brasilianische Stürmerlegende Pelé hat für die am 12. Juni in seinem Heimatland beginnende Fußballweltmeisterschaft ein Lied komponiert. Wie die Zeitung "Folha de São Paulo" am Sonntag berichtete, fängt der Song folgendermaßen an: "Fußball hat mir so viel Freude geschenkt, mich vor Ergriffenheit weinen lassen, Fußball ist in den Adern unserer Nation." Der Titel des Lieds, das die brasilianische Nationalmannschaft anfeuern soll, war zunächst nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.