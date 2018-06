Berlin (AFP) Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Löschmöglichkeiten in Ergebnislisten von Suchmaschinen will einer aktuellen Umfrage zufolge gut die Hälfte der Deutschen von diesem Recht Gebrauch machen. In einer Erhebung von Emnid im Auftrag des Nachrichtenmagazins "Focus" sagten 51 Prozent der Befragten, sie wollten unliebsame Daten bei Suchmaschinen wie Google löschen lassen. 39 Prozent der Befragten sagten, sie planten nichts dergleichen. Für die repräsentative Umfrage befragte TNS Emnid 1004 Personen.

