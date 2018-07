Bielefeld (AFP) Bei einer Schießerei in Bielefeld sind am Sonntagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter, ein 75-jähriger Sportschütze, nahm sich nach der Tat das Leben, wie die Polizei in Bielefeld am Sonntag mitteilte. Bei den Opfern handelt es sich um einen 83-jährigen Mann und eine 74 Jahre alte Frau. Sie waren um 7.00 Uhr morgens jeweils mit mehreren Kopfschüssen vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Oldentrupp getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.