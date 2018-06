Hamburg (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) rechnet in diesem Jahr mit mindestens 200.000 Asylbewerbern. Ein Grund für den deutlichen Anstieg sei unter anderem der Bürgerkrieg in Syrien, sagte der Minister der "Welt am Sonntag". De Maizière verteidigte zudem seine vom Koalitionspartner SPD angegriffenen Pläne für eine Asylrechtsreform und Regelungen für die Abschiebehaft abgelehnter Asylbewerber.

