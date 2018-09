Berlin (AFP) Nach einem Bericht über neue Genehmigungen für Rüstungsausfuhren im Milliardenumfang hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eine Kehrtwende bei den deutschen Waffenexporten angekündigt. Er "werde für alle neuen Entscheidungen dafür sorgen, dass Deutschland damit deutlich vorsichtiger umgeht", sagte Gabriel der Zeitung "Bild am Sonntag" aus Berlin. Er könne "leider die Entscheidungen der letzten Jahre nicht rückgängig machen", weshalb es "in diesem und in den nächsten Jahren" noch Exporte geben werde, "die bereits vor Jahren genehmigt wurden".

